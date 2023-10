Analyse: Wie konnte die Hamas Israel derart überrumpeln?

Die israelische Armee IDF wird von vielen als eine der besten Armeen der Welt betrachtet. Die Geheimdienste Shin Bet, Aman und Mossad sind aufgrund ihrer Effizienz gefürchtet. Umso unverständlicher ist es für viele Beobachter und Beobachterinnen, wie die palästinensische Hamas mit ihrem Terror Israel so unvorbereitet treffen konnte. Was sind die Gründe?

Wilde Verschwörungstheorien

Bereits kursieren auf Social Media diverse Verschwörungstheorien. So wird etwa verbreitet, dass der Angriff eine sogenannte False-Flag-Operation war, die von Israel bewusst herbeigeführt worden ist. Die Regierung um Premierminister Benjamin Netanjahu habe so eine Situation schaffen wollen, um in den Gazastreifen einzumarschieren oder um von der umstrittenen Justizreform abzulenken .

Gegen diese Theorie gibt es gute Argumente: Bisher forderte der Hamas-Terror über 1200 Todesopfer in Israel . Es ist schwer vorstellbar, dass die Regierung für ein Täuschungsmanöver einen derart hohen Blutzoll in Kauf genommen hätte. Auch den gefährlichen Imageschaden für die IDF hätte Israel kaum riskiert. Und schließlich dürfte die Regierungskoalition durch den Angriff selbst unter Druck geraten, da sie in letzter Konsequenz die Verantwortung für das Versagen der Sicherheitskräfte trägt, sagt Michel Wyss, wissenschaftlicher Assistent an der Militärakademie der ETH Zürich.