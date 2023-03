Formel 1: «Anatomie eines Champions» – Verstappen gibt Einblicke in Privatleben

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gibt in einer neuen Dokumentation seltene Einblicke in sein Privatleben. «Ich öffne mich eigentlich nicht so gerne», sagte der Niederländer am Donnerstag in Melbourne: «Aber ich denke, es ist wert, sich das anzusehen.» Die Doku «Anatomie eines Champions» wird auf der Streamingplattform Viaplay direkt nach dem Großen Preis von Australien am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) in seinem Heimatland veröffentlicht und zeigt den Werdegang des Ausnahmefahrers von den Anfängen bis in die Motorsport-Königsklasse. Zudem kommen neben seinen Eltern auch weitere Mitglieder der Familie und enge Wegbegleiter zu Wort.