Europapokal-Ticker : Anderlecht muss gegen Manchester United ran

In der Fußball-Europa-League werden am Freitag die Viertelfinals ausgelost. Der Topfavorit bekommt es mit einem belgischen Verein zu tun.

Also, nun is the cat out of the sack. Topfavorit Manchester United trifft auf Anderlecht. Meine Lieblingsschalker bekommen es mit Ajax Amsterdam zu tun.