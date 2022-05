Kampagne: Anderthalb Meter mehr Sicherheit für Luxemburgs Radfahrer

In der Theorie sollte beim Überholen der Seitenabstand zu Radfahrern mindestens 1,5 Meter betragen. In der Praxis sieht das aber oft anders aus.

Dass beim Überholen von Radfahrern ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss, gehört zu den ersten Lektionen für Fahrschüler. Doch in der Praxis wird der Abstand zu Radfahrern eher selten eingehalten. «Der Anteil der Radfahrer nimmt stetig zu», teilt die großherzogliche Polizei am Donnerstag bei der Vorstellung ihrer Sicherheitskampagne mit. Gleichzeitig steige in Europa die Zahl der Radfahrer, die Opfer eines Verkehrsunfalls werden.