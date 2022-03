Nach Sozialwahlen : André Roeltgen kandidiert nicht zur zweiten Amtszeit

LUXEMBURG – Der scheidende Präsident des OGBL wird nach seinem Scheitern bei den Sozialwahlen nicht mehr für den Vorsitz kandidieren.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass der OGBL in der Stahlindustrie seine sektorale Mehrheit knapp verteidigen konnte, «trotz sehr starken Gegenwindes», so André Roeltgen. Im Finanzsektor ist die Situation von Aleba, die die Mehrheit verloren hat, noch lange nicht gelöst. «Wir haben noch keine Entscheidung getroffen. Alles, was wir wollen, ist, den besten Weg zu finden, um effektiv im Interesse der Arbeitnehmer in diesem Sektor arbeiten zu können», sagte der Präsident.