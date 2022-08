US Open : Andrea Petkovics Grand-Slam-Karriere endet mit Erstrunden-Aus

Belinda Bencic hat sich in die zweite Runde des US Open gekämpft. Sie gewann in drei Sätzen gegen Andrea Petkovic.

Die US Open waren Andrea Petkovics letztes Grand-Slam-Turnier. AFP

Tennisspielerin Andrea Petkovic hat zum Ende ihrer Grand-Slam-Karriere eine Überraschung knapp verpasst. Die 34-Jährige lieferte in ihrem letzten Spiel auf der großen Tennis-Bühne bei den US Open in New York der Olympiasiegerin Belinda Bencic (Schweiz) einen harten Kampf. Sie verlor aber 2:6, 6:4, 4:6.

«Die letzten fünf Tage war ich wirklich zerstört, habe nach jedem Training geweint», sagte Petkovic anschließend bei der Pressekonferenz, bei der sie auch mehrmals in Tränen ausbrach: «Ich bin so dankbar, Teil der Tour und all der Spielerinnen gewesen zu sein, die mich inspiriert haben. Ich hoffe, ich habe das immer auf dem Platz gezeigt.»

Karriereende wegen Verletzungen

Sie wolle «nochmal einen raushauen», hatte Petkovic nach ihrer Rücktritts-Ankündigung («The last dance») gesagt. Doch bei ihrem 48. und letzten Grand-Slam-Start war die siebenmalige WTA-Turniersiegerin anfangs zu nervös. «Wenn ich sie so sehe: Sie hat viele Gedanken an dieses Karriereende. Ich meine, sie hat sekündlich daran gedacht: Oh Gott, es kann gleich alles vorbei sein», sagte Bundestrainerin Barbara Rittner nach dem ersten Satz bei Eurosport. Danach fand Petkovic aber ihren Rhythmus und brachte die Favoritin in arge Bedrängnis.

Schon vor ihrem ersten Aufschlag hatte Petkovic ihren Rücktritt angekündigt. Die US Open seien generell ihr «letztes Turnier», möglicherweise werde sie aber noch ein Event in Europa dranhängen. Begründet hatte die Darmstädterin diesen Entschluss mit dem fehlenden Spiel- und Trainingsrhythmus aufgrund von Verletzungen.