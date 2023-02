Islamophobie und Rassismus: Andrew Tate ist jetzt auf der Jagd nach jungen Muslimen

Andrew Tate steht unter dem Verdacht des Menschenhandels und der Vergewaltigung. Er bleibt vorerst bis zum 27. Februar 2023 in Rumänien in U-Haft, während die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen fortsetzt.

Die 29-jährige Iman beschreibt ihr Leben «als die reinste Hölle», nachdem ihr ehemaliger Freund angefangen hatte, Tates Podcasts zu hören . «Er wurde sehr kontrollierend und sagte mir, dass er eine polygame Beziehung führen wolle – etwas, worüber wir nie gesprochen hatten», sagt die Britin zu CNN. Iman und ihr Ex hatten vor, im Februar zu heiraten, waren bereits zusammen nach Dubai gezogen, weil der Mann dort eine Arbeitsstelle gefunden hatte. Mit der Zeit habe sich ihr Ex jedoch in «einen völlig anderen Menschen» verwandelt, sie hingegen sei «sehr, sehr passiv» geworden, erzählt sie. Schliesslich brach sie die Beziehung ab, als er begann, sie verbal zu misshandeln und zu beleidigen.

Tate findet Zugang zu islamischen Gruppen

Seit Dezember in U-Haft

Obwohl der 36-jährige Tate auf den großen Social-Media-Plattformen verbannt wurde , findet der ehemalige Kickboxer immer wieder einen Weg, seine sexistischen Inhalte zu verbreiten. Aktuell tritt er in Internetforen auf, die zu einer Gruppe muslimischer männlicher Influencer gehören und als «akh right bros» bekannt sind. Diese Gruppen positionieren sich gegen die sogenannten westlichen Werte und treten für eine Version des Islams ein, die von Frauenfeindlichkeit geprägt ist, wie Hashmi weiter erklärt. Tate selber sagte vor einigen Wochen, er sei im Oktober zum Islam konvertiert.

Aktuell sitzt Andrew Tate zusammen mit seinem Bruder Tristan in Rumänien in U-Haft. Die beiden stehen unter dem Verdacht des Menschenhandels und der Vergewaltigung, sie waren am 29. Dezember festgenommen worden. Die Brüder bleiben vorerst bis zum 27. Februar in Haft, während die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen fortsetzt.