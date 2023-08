Rumänien: Andrew Tate kommt bis zur Urteilsverkündung auf freien Fuß

Andrew Tate (36, links) und sein Bruder wurden im Dezember 2022 in Rumänien verhaftet. Ihnen werden Menschenhandel, Vergewaltigung und Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Der in Rumänien wegen Vergewaltigung und Menschenhandels angeklagte Influencer Andrew Tate ist aus dem Hausarrest entlassen worden. Ein Berufungsgericht in Bukarest gab einem Einspruch Tates am Freitag statt. Er und seine Mitangeklagten dürfen demnach während des laufenden Verfahrens gegen sie ihre Häuser verlassen, nicht aber die rumänische Hauptstadt und den angrenzenden Landkreis Ilfov, es sei denn, sie erhalten eine richterliche Genehmigung. Tates Sprecherin sagte, er dürfe sich auch den Mitangeklagten und mutmaßlichen Opfern sowie deren Angehörigen nicht nähern.