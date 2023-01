Skandal-Influencer: Andrew Tates wirre Posts nach seiner Verhaftung

Nach seiner Festnahme am Donnerstagabend ordnete ein Haftrichter am Freitag eine 30-tägige Untersuchungshaft für den Briten an.

In seinem Versuch, auf Kaution freizukommen, hat Andrew Tate wirre Tweets auf der Social-Media-Plattform abgesetzt. Der Influencer, Frauenhasser und Kickbox-Weltmeister wurde am 29. Dezember zusammen mit seinem Bruder verhaftet und später zu 30 Tagen Untersuchungshaft verdonnert. Auf Twitter schreibt er: «Gott ist auf unserer Seite.» Und wie in vielen seiner anderen Tweets erwähnt er die Matrix – eine, in Anlehnung an den gleichnamigen Film mit Keanu Reeves, von Maschinen erschaffene Scheinwelt, in der sich die Menschen gegen ihren Willen bewegen. Und so setzt Tate seinen Tweet fort: «Die Matrix wird nicht gewinnen.»