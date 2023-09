Andrij Schewtschenko: Selenskyj macht Fußball-Legende zu seinem Berater

Die Fußballschuhe hat Andrij Schewtschenko schon lange an den Nagel gehängt, schlüpft für Benefizspiele wie hier im Sommer 2023 aber immer wieder in sie hinein.

Die ukrainische Fußball-Legende Andrij Schewtschenko wechselt von der Seitenlinie an die Seite des ukrainischen Präsidenten. Wie Wolodymyr Selenskyj in einem Deret am Dienstag ankündigte, werde Schewtschenko als freiberuflicher Berater engagiert. Schewtschenko ist einer der berühmtesten Fußballspieler in der Geschichte der Ukraine. Er spielte einst für europäische Top-Vereine wie die AC Milan und Chelsea.