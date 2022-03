«Erfülle Vertrag» : Andy Schleck bleibt bei RadioShack

LUXEMBURG - Andy Schleck will laut eines Medienberichts die beiden nächsten Jahre für RadioShack fahren und somit seinen Vertrag erfüllen.

«Ich habe zwei weitere Jahre in meinem Vertrag stehen und ich will die Vereinbarung mit meinem Team respektieren», erklärte Andy Schleck gegenüber der Internetseite velonews.com. «Was mit Johan (Anmerkung der Redaktion: Teammanager Johan Bruyneel) passiert ist, ist seine Sache und es geschah lange bevor er zu unserem Team kam. Wir wissen nicht, was geschehen wir. Das berührt uns nicht.»