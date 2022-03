RadioShack-Profi : Andy Schleck in schlechter Verfassung

Die Tour Méditerranéen musste Andy Schleck wegen Atemwegsproblemen aufgeben. Laut seines Teams ist er nicht motiviert und diszipliniert genug.

Bereits bei der Tour Down Under in Australien musste Schleck aufgeben - wegen eines technischen Problems.

«Mit Andy ist das Problem derzeit vielleicht etwas gravierender. Alles spielt sich im Kopf ab», sagte Luca Guercila, neuer Manager des RadioShack-Teams, gegenüber der französichen Sportzeitung «L’Équipe». Bei der ersten Etappe der Tour Méditerranéen war der Leistungssportler am Mittwoch wegen Atemwegsproblemen ausgestiegen. Auch die Tour Down Under in Australien hatte er nicht beenden können.