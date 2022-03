Tour-de-France-Sieg : Andy Schleck wird am 29. Mai geehrt

MONDORF - Der Luxemburger RadioShack-Profi Andy Schleck bekommt sein Gelbes Trikot als Tour-Sieger 2010 am 29. Mai in seiner Heimatgemeinde Mondorf überreicht.

Der Termin, an dem der RadioShack-Profi sein nachträglich gewonnenes Gelbes Trikot als Tour-Sieger 2010 erhält, steht fest: Die kleine Zeremonie mit 150 geladenen Gästen wird am Dienstag, 29. Mai, im Casino in seiner Heimatgemeinde Mondorf stattfinden. Die Öffentlichkeit wird zu dem Event nicht zugelassen.