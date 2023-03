Luxemburg: Anerkennung von Leihmutterschaft bleibt weiterhin kontrovers diskutiert

«Paare aus Luxemburg erkundigen sich häufig nach Verfahren der Leihmutterschaft in anderen Ländern, beispielsweise in den USA, Mexiko, der Ukraine, Zypern und Kanada», bestätigt der gemeinnützige Verein Rosa Lëtzebuerg. Wie schwierig so ein Prozess verlaufen kann, zeigte der Fall von zwei belgischen Grenzgängern . Die beiden waren aus behördlichen Gründen mit ihrem Neugeborenen in Mexiko gestrandet. Ihr Kind kam durch eine Leihmutter auf die Welt.

«Bislang ist Kanada das einzige Land, in dem das ‹altruistische› Modell angewendet wird. Die Leihmutter wird also nicht für ihre Dienste entlohnt», heißt es von Seiten der ASBL Rosa Lëtzebuerg. Der Verein plädiert für einen gesetzlichen Rahmen, «damit zukünftige Eltern nicht in Länder reisen müssen, die einen kommerziellen Ansatz verfolgen. Dazu gehören beispielsweise die USA. Oder in für moralisch inakzeptable Praktiken bekannte Länder wie Zypern». Dies würde auch eine Anerkennung der Wunscheltern als Eltern ermöglichen und ihnen erlauben, die damit verbundenen Vorteile – Elternurlaub, Übertragung der Staatsangehörigkeit usw. – in Anspruch zu nehmen. Außerdem wäre die Übernahme bestimmter Kosten wünschenswert, so Rosa Lëtzebuerg.