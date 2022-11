Washington : Anführer rechtsextremer Miliz für Sturm aufs US-Kapitol verurteilt

Getty Images via AFP

Der Gründer der rechtsextremen US-Miliz Oath Keepers , Stewart Rhodes, ist wegen der Capitol-Erstürmung vom Januar 2021 der «aufrührerischen Verschwörung» schuldig gesprochen worden. Ein Geschworenengericht der Hauptstadt Washington sprach den 57-Jährigen und einen weiteren Anführer der Oath Keepers am Dienstag dieses besonders schwerwiegenden Anklagepunktes schuldig. Ihnen drohen damit bis zu 20 Jahre Gefängnis, das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

Es sind die ersten Verurteilungen wegen aufrührerischer Verschwörung im Zusammenhang mit dem Angriff auf das US-Capitol am 6. Januar 2021. Der Straftatbestand richtet sich unter anderem gegen Versuche, die US-Regierung zu stürzen, und kommt in den USA nur selten zur Anwendung.

Die Staatsanwaltschaft hatte den insgesamt fünf Angeklagten in dem Prozess vorgeworfen, eine «bewaffnete Rebellion» gegen die US-Regierung geplant zu haben. Neben Rhodes wurde nun auch der Anführer der Oath Keepers im Bundesstaat Florida, Kelly Meggs, der aufrührerischen Verschwörung schuldig gesprochen. Die drei anderen Angeklagten wurden von diesem Vorwurf zwar freigesprochen, aber wegen anderer Straftaten schuldig gesprochen.

«Wie ein General auf dem Schlachtfeld»

Laut Anklage hatten der für seine schwarze Augenklappe bekannte Ex-Soldat Rhodes und die anderen angeklagten Oath Keepers Waffen und Kampfausrüstung gekauft und in einem Hotel nahe der Hauptstadt gelagert. Rhodes sei während der Capitol-Erstürmung «wie ein General auf dem Schlachtfeld» aufgetreten, sagte Staatsanwalt Jeffrey Nestler während des Ende September gestarteten Prozesses. Rhodes hat bestritten, einen Angriff auf das Capitol geplant zu haben. Er und seine Miliz wollten an dem fraglichen Tag demnach lediglich für Sicherheit bei einer Trump-Kundgebung in Washington sorgen.