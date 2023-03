Betrügerische Masche: Angebliche Handwerker beklauen Mann in Luxemburg-Stadt

Am Samstag gegen 17 Uhr klingelten zwei Männer an der Tür eines Hauses in der Rue Wurth-Paquet in Luxemburg-Stadt und boten dem Bewohner an, ihm mehrere Ziegel auf seinem Dach zu reparieren. Um ihn zu überzeugen, gaben die Personen vor, gerade am Dach eines Nachbarn zu arbeiten, als sie die Mängel an anderen Häusern sahen. Sie wollten für 20 Euro sofort eingreifen!