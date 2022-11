Acht Jahre : Hesperinger wird wegen Kindesmissbrauchs zu Haftstrafe verurteilt

Der Übergriff fand im Oktober 2021 in der Grundschule in Hesperingen statt.

Acht Jahre Gefängnis, davon drei Jahre auf Bewährung, sowie eine fünfjährige Bewährungszeit mit der Auflage, sich einer psychologischen oder psychiatrischen Behandlung zu unterziehen. Das Urteil für den Täter, der am 7. Oktober 2021 ein sechsjähriges Mädchen auf der Toilette der Grundschule in Hesperingen missbraucht und die Szene mit seinem Handy gefilmt hatte, entsprach in etwa der Forderung der Staatsanwaltschaft. Diese forderte, entgegen des am Dienstag gefällten Urteils, eine achtjährige Freiheitsstrafe ohne Bewährung.