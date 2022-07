Prozess um Tankstellenmord : Angeklagter radikalisierte sich seit 2015 und wollte sich in Haft das Leben nehmen

BAD KREUZNACH – Am Montag hat im Prozess um den tödlichen Maskenstreit an einer Tankstelle der Gefängnispsychologe ausgesagt. Demnach hat sich eine politische Radikalisierung bei dem Angeklagten schon vor der Pandemie angebahnt.

Der Angeklagte soll im vergangenen Jahr in Idar-Oberstein den Mitarbeiter einer Tankstelle erschossen haben, nachdem dieser ihn auf die coronabedingte Maskenpflicht hingewiesen hatte.

Der mutmaßliche Tankstellen-Mörder von Idar-Oberstein hat sich nach Aussage eines Gefängnispsychologen seit dem Jahr 2015 politisch radikalisiert. Während der Untersuchungshaft habe der 50 Jahre alte Angeklagte in über 60 Sitzungen über sich, seinen psychischen Zustand, die Tat sowie über allgemeine Themen gesprochen, sagte der als Zeuge geladene Psychologe am Montag vor dem Landgericht in Bad Kreuznach.