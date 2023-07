Saarbrücken: Angeklagter soll Ehefrau erdrosselt haben – «klassischer Femizid»

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine 53-jährige Frau im Februar im Keller des gemeinsamen Hauses mit einem Handtuch erdrosselt und den Leichnam anschließend in einem Wald vergraben zu haben. DPA

Aus Eifersucht und weil er nicht dulden wollte, dass sie ihn verlässt, soll ein 55-Jähriger aus Riegelsberg seine Ehefrau heimtückisch umgebracht haben. Der Angeklagte steht nun seit Freitag im Mordprozess vor dem Landgericht Saarbrücken. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Denn der Deutsche soll die 53-Jährige im Keller ihres Hauses – nachdem sie sich nicht von ihm küssen lassen wollte – von hinten mit einem Geschirrtuch erdrosselt haben.

Die Anklage wirft dem Estrichleger vor, dass er die Ermittler bewusst täuschen wollte: So habe er nach der Tat sein eigenes Handy in seinen vor dem Haus stehenden Firmenwagen gelegt, damit seine Wege nicht anhand des Bewegungsprofils nachvollzogen werden konnten. Dann sei er mit der Leiche im Kofferraum des Familienautos zur Arbeitsstätte der Frau in Alt-Saarbrücken gefahren, wo er ihr Handy ausgeschaltet habe. Laut Staatsanwaltschaft hatte er vortäuschen wollen, dass sie an ihrer Arbeitsstelle angekommen ist und erst danach verschwand.

Paar war seit 28 Jahren verheiratet

Die Leiche habe er in einem Wald bei Riegelsberg vergraben, sieben Kilometer weiter auch seine blutverschmierte Kleidung. Der Angeklagte gestand den Angaben zufolge die Tat zehn Tage später bei der Polizei und führte die Ermittler zum Versteck der Leiche.

Das Paar war den Angaben zufolge seit 28 Jahren verheiratet und wohnte mit vier Kindern zwischen 13 und 21 Jahren und einem Enkel in einem Einfamilienhaus, das der Frau alleine gehörte. Seit Sommer 2022 habe es in der Ehe Spannungen gegeben, weil sich die Frau geweigert habe, das Haus im Grundbuch auch auf ihren Mann eintragen zu lassen. Die 53 Jahre alte geringfügig beschäftigte Haushaltshilfe habe sich immer mehr von ihm zurückgezogen. Sie habe sich eine feste Anstellung in einer Apotheke suchen wollen, um nach der von ihr beabsichtigten Trennung die Familie versorgen zu können.

«Jeden dritten Tag in Deutschland stirbt eine Frau durch einen Partner oder Ex-Partner – und das ist leider, so wie es aussieht, eines dieser Beispiele dafür.» Nebenklage-Vertreterin Rosetta Puma

Bei dem Ehemann habe es sich nach Angaben seines Verteidigers Volker Ochs um einen «Familiendiktator» gehandelt. Sein «herrschsüchtiges Verhalten, das seine Persönlichkeit zu einer kranken Persönlichkeit macht», könne auch eine verminderte Schuldfähigkeit begründen. Das sagte der Rechtsanwalt am Rande der Verhandlung am Freitag. Dies bleibe laut Ochs jedoch der Expertise eines Sachverständigen vorbehalten.

«Ich würde das als einen klassischen Femizid einordnen», sagte Nebenklage-Vertreterin Rosetta Puma zu den Tatvorwürfen. Sie vertritt zwei der vier Kinder. «Jeden dritten Tag in Deutschland stirbt eine Frau durch einen Partner oder Ex-Partner – und das ist leider, so wie es aussieht, eines dieser Beispiele dafür.» Die Motivlage liege offenbar in der festen Trennungsabsicht der später Getöteten, in Eifersucht, Kränkung und Zurückweisung. Von einem Femizid spricht man, wenn eine Frau wegen ihres Geschlechts umgebracht wird.

Sichtlich bewegt verfolgten die Kinder die Anklageverlesung am Freitag und weinten bei der Schilderung der Details – ebenso wie der Angeklagte. Die Sitzung wird am 21. August fortgesetzt. Dann wird auch eine Aussage des Mannes erwartet. Ein Urteil könnte schon am dritten Verhandlungstag am 28. August fallen.