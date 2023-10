Angekündigte Biografie: Justin Timberlake soll Britney Spears zu «quälender» Abtreibung gedrängt haben

Am Dienstag erscheinen die Memoiren der Sängerin unter dem Namen «The Woman in Me». (Archivbild)

Popstar Britney Spears war während ihrer mehr als zwei Jahrzehnte zurückliegenden Beziehung mit US-Sänger Justin Timberlake schwanger. Sie habe damals abgetrieben , weil er sie dazu gedrängt habe, schreibt Spears in ihrer am 24. Oktober erscheinenden Biografie «The Woman in Me». «Wenn es mir allein überlassen worden wäre, hätte ich es nie getan», so Spears über den Eingriff laut einem Auszug, den das Magazin People am Dienstag veröffentlichte. «Und doch war sich Justin so sicher, dass er kein Vater werden wollte.»