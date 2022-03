Unfall beim Langlaufen : «Angela Merkel hat sehr viel Pech gehabt»

Das Unfallrisiko in der Loipe ist sehr klein. Angela Merkel muss also sehr unglücklich gefallen sein, um sich einen Bruch zuzuziehen, sagt ein Profi.

Die deutsche Bundeskanzlerin ist im Engadin beim Langlaufen gestürzt und hat einen Beckenbruch erlitten . Wie genau Angela Merkel kurz vor Neujahr verunfallte, hat Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag nicht bekannt gegeben. Nur so viel: «Wir gehen von niedriger Geschwindigkeit aus.»

Solch schwere Verletzungen beim Langlaufen sind extrem selten. Die Statistik « Verletztentransporte im Schneesport, 2012/2013 » der Schweizer Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) listet für die letzte Saison gerade mal fünf Unfälle beim Langlaufen auf. Beim Skifahren sind es 5924. Zwei Person starben zwischen 2000 und 2013 in der Loipe.

«Unglücklich auf die Seite gefallen»

Die Fitness und das Können spiele sicher eine Rolle beim Unfallrisiko, so Brunner weiter. Zwar reist Merkel seit Jahren zum Langlaufen nach Pontresina oder St. Moritz. Ob die 59-jährige Kanzlerin fit genug für die Loipe ist, kann Brunner aber nicht beurteilen. «Angela Merkel muss sehr viel Pech gehabt haben.»

In der Regel verletzten sich Langläufer – wenn überhaupt – an den Händen, weil sie sich bei einem Sturz auffangen wollen. «Ein Beckenbruch ist nur möglich, wenn man sehr unglücklich auf die Seite fällt», sagt Brunner. An der Strecke lag es jedenfalls kaum: «Im Engadin sind die Loipen sehr flach und es gibt nur sehr wenige Abfahrten.» Möglich sei, dass der Untergrund gefroren und damit rutschig war.