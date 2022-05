Shiloh Jolie-Pitt : Angelina Jolies Tochter begeistert das Netz mit Tanzvideo

Bisher hat sich der Angelina Jolie und Brad Pitt-Sprößling weitgehend aus der Öffentlichkeit raus gehalten. Umso überraschender ist es für die Fans, dass Shiloh (16) ihre Dance-Moves jetzt auf TikTok zeigt

Was für eine Performance! Tanzvideos von Shiloh Jolie-Pitt verblüffen die social media-community. Einmal performt sie zu dem Song «About Damn Time» von Lizzo, ein anderes Mal zu den gefühlvollen Hit «Leave The Door Open» von Bruno Mars & Anderson. Ihre Fans sind hin und weg. «Sie ist eine gute Tänzerin» und «ich freu mich so für sie», heißt es unter anderem in den Kommentaren. Es scheint so, als hätte Shiloh ihre Leidenschaft fürs Tanzen entdeckt. Mama Angelina Jolie hatte in Interviews immer wieder betont, dass sie all ihre Kinder bei ihren Interessen und Begabungen unterstützen möchte.