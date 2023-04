Mitarbeiter laufen Sturm: Angeschlagener Galeria-Konzern entschuldigt sich bei Entlassenen – und erntet Zorn

Der Konzern geht durch das zweite Insolvenzverfahren innerhalb von rund drei Jahren. Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Deutschlands größte Warenhauskette fährt nach mehreren Insolvenzverfahren einen drastischen Sanierungskurs. Die Kaufhäuser des Galeria-Konzerns, die Jahrzehnte lang aus deutschen Innenstädten kaum wegzudenken waren, werden zahlmäßig drastisch reduziert. Und auch auf personeller Ebene wird ordentlich aufgeräumt. Massenhaft Kündigungsschreiben flatterten ins Haus zahlreicher Kaufhaus-Angestellter und führte – wenig überraschend – zu reichlich Frust bei Betroffenen.

Ein neues Mitarbeiterschreiben sorgt nun bei der Trier-Saar-Vertretung von Verdi für erzürnte Reaktionen, wie die Saarbrücker Zeitung (Bezahlschranke) berichtet. In der Mitteilung äußert die Kette Reue für die Formulierung ihres vorangehenden Entlassungsschreiben. Sie entschuldigt sich für den nach ihrer Ansicht versäumten nötigen Ausdruck von Anerkennung für die geleistete Arbeit. «In einem solchen komplexen, schwierigen und für alle belastenden Prozess passieren Fehler und kommen selbst manche wichtigen Dinge zu kurz», heißt es in dem Galeria-Schreiben.

Hoffnung auf Rückkehr als treue Galeria-Kundschaft

Der Sekretär für den Bereich Handel der Verdi äußert sich gegenüber der Saarbrücken Zeitung drastisch: «Das ist ein völliges Kommunikationsdesaster.» Doch was genau hat für die massenhaft wütenden Reaktionen der Galeria-Belegschaft geführt? Neben Bekundungen der Anerkennung für den langjährigen Arbeitseinsatz reihen sich weitere schön verpackte Worte, deren Aussage jedoch alles andere als wertschätzend aufgefasst wird. «Wir vertrauen darauf, dass Sie in dieser schwierigen Phase bis zum letzten Tag noch ausreichend Kraft finden». Eine nach Auffassung des Verdi-Vertreters unverschämter Wink in Richtung Pflichterfüllung bis «zum bitteren Ende», wie es in dem Bericht der Saarbrücker Zeitung heißt.

Weiter heißt es dann noch im Schreiben, der Konzern hoffe seine Entlassenen «im Rahmen Ihres dann positiven Rückblicks als Kunde in einer anderen Filiale oder auf Galeria.de wieder begrüßen zu dürfen.» Das mag wie Hohn in den Ohren der von der Kündigungswelle Betroffenen klingen, vor allem in Hinblick darauf, dass das letzte Insolvenzverfahren der Warenhauskette nicht einmal drei Jahre her ist und das Aus für mehr als 4000 Mitarbeiter bedeutete. Die Reaktionen für das Fettnäpfchen in das der Konzern getreten sei, fasst der Verdi-Sekretär mit deutlichen Worten zusammen: Die Empfänger dieses Schreibens «kotzen im Strahl».

In Zahlen bedeutet der Erneuerungskurs das Ende für 47 der 129 Filialen, was den Verlust von etwa 6000 Arbeitsplätzen bedeuten würde. Erst am heutigen Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi in zahlreichen Filialen – darunter auch Warenhäuser in Rheinland-Pfalz – zu Warnstreiks aufgerufen. Und auch am Karsamstag haben rund 1000 Galeria-Beschäftige ihre Arbeit in Hamburg, Baden-Württemberg und Hessen niedergelegt.