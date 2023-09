Angestaubtes Image: VW beerdigt die Automarke Seat

Für Insider ist es keine große Überraschung: Die 1950 gegründete spanische Automarke Seat, die seit 1986 vollständig zum VW-Konzern gehört, wird es ab 2030 nicht mehr geben: Ibiza, Leon, Alhambra & Co. werden dann allmählich aus dem Straßenbild verschwinden. Schon in den letzten Jahren führten die meist nach spanischen Städten und Inseln benannten Modelle nur mehr ein Mauerblümchendasein und wurden kaum noch überarbeitet: VW konzentrierte sich auf die hippere Tochter Cupra – früher nur als Abkürzung von Cup-Racing ein Namenszusatz für die sportlichen Modelle – und die eher hippere und jüngere Käuferinnen und Käufer ansprechende Marke.

«Die Zukunft von Seat ist Cupra», sagte der Seat-Aufsichtsratsvorsitzende und VW-Vorstand Thomas Schäfer auf der Automesse IAA Mobility in München. Man könne es sich nicht leisten, in beide Marken zu investieren – und Cupra habe eindeutig die besseren Marktchancen. In der Tat ist Cupra die am schnellsten wachsende Automarke in Europa: Laut der «Bild»-Zeitung legte diese bei den Verkäufen von 2021 bis 2022 um sagenhafte 92,7 Prozent zu.