USA : Angestellte fängt nach ihr geworfenen Stuhl und wird zum Meme

Das Video kursiert seit Wochen in den sozialen Medien: Eine Angestellte der Restaurantkette Waffle House in Austin, USA, fängt einen Stuhl, der während einer Schlägerei nach ihr geworfen wird. Die Aufnahme geht viral und die junge Frau wird zum Meme. Niemand wusste jedoch, wer die Frau ist. Nun gab sie ihre Identität bekannt und äußerte sich in einem Youtube-Video zu dem Vorfall. Dieser ereignete sich bereits vor ein paar Monaten, ein genaues Datum nannte Halie – so heißt die Meme-Heldin – aber nicht.