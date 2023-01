Konkurs angekündigt : Angestellte und Kunden von Cenaro Group dümpeln im Ungewissen

LUXEMBURG – Der angekündigte Bankrott des Immobilienkonzerns Cenaro lässt rund 50 Beschäftigte im Ungewissen und Auftraggeber befürchten nun, dass ihre Wohnprojekte vor dem Aus stehen.

Laut Angaben des OGBL haben die Angestellten der Immobiliengruppe für Dezember keinen Lohn erhalten. (Archivbild)

Erst vergangenen Dezember haben die Journalisten von Reporter.lu die finanziellen Schwierigkeiten der Immobiliengruppe Cenaro aufgedeckt. Schwierigkeiten, die wohl so groß waren, dass am gestrigen Mittwoch die baldige Verkündung des Unternehmens-Konkurs durch CEO Christophe Chevallier bekannt geworden ist. Damit sind auch die Hoffnungen vieler Auftraggeber – oftmals Familien – auf Fertigstellung ihrer Projekte geplatzt und auch die Arbeitnehmerschaft des Immobilienkonzerns ist über seine berufliche Zukunft derzeit noch im Ungewissen.

Am vergangenen Mittwoch, nur wenige Stunden nach einer Informationssitzung mit der Gewerkschaft OGBL, sollen die Angestellten per E-Mail davon erfahren haben, dass ihr Chef beschlossen hatte, «die Konkursanmeldung der Cenaro Group und der Cenaro Technical Services vorzunehmen». Das hatte Paperjam am Mittwoch berichtet. Demnach könne die Zahlungsunfähigkeit des Konzerns – internen Quellen zufolge – bis zum Ende der Woche offiziell bekannt gegeben werden werden.

Angestellte haben laut OGBL im Dezember keinen Lohn erhalten

Zusätzlich zu den rund 50 Beschäftigten von Chevallier construction , der Bausparte des Unternehmens, stehen nun weitere 48 Beschäftigte vor dem Verlust ihrer Arbeitsstelle (34 bei Cenaro Group, 14 bei Cenaro Technical). «Es handelt sich hauptsächlich um administrative und kaufmännische Berufe», erklärt Joe Gomes, Gewerkschaftsberater des OGBL, und fügt hinzu, dass «das Personal im Dezember seinen Lohn nicht erhalten hat». Seinen Angaben zufolge beläuft sich die Höhe der nicht ausbezahlten Löhne bei der Cenaro auf 138.217 Euro und bei Cenaro Technical auf 72.618 Euro.

Vor allem verwundert zeigt sich der OGBL über die Neuanstellung des angeschlagenen Betriebs in den vergangenen Monaten, während sich andere Beschäftigte der Missstände im Unternehmen bewusst gewesen sein sollen und ihre Kündigung selbst in die Hand genommen hatten. So soll es Berichte von Angestellten geben, die erklären, dass die Firma zahlreiche Baustellen anfing, diese aber nicht weiterführte. Das lässt etliche Auftraggeber, darunter viele Familien, die in eine neue Wohnung investiert hatten, das Schlimmste befürchten. Nach unseren Informationen haben sich bereits Gläubiger der Cenaro Group (Leasing- und Versicherungsunternehmen) gemeldet. Darüber hinaus war die Website des Unternehmens gestern nicht mehr erreichbar und alle Anrufe an den Konzern blieben unbeantwortet.

Betroffene berichten von ihren Problemen und Sorgen

«Seit Oktober hatten wir nichts mehr von dem Bauträger gehört», erzählt Clara*. Wie die Beschäftigten des Unternehmens erfuhr die Differdingerin kürzlich, dass die 2017 gegründete Immobiliengruppe Cenaro voraussichtlich am Wochenende Insolvenz anmelden wird. Keine all zu große Überraschung für die Mutter, aber eine echte Sorge, die sie am Mittwochabend in einer Videokonferenz mit anderen Cenaro-Kunden teilte. Clara hatte im Mai 2020 ein Apartment in Esch für 300.000 Euro gekauft. Der Kredit für dieses Wohnprojekt belastet die junge Frau mit 1.200 Euro monatlich, die von Verzögerung schon beim Beginn der Bauarbeiten erzählt. Auch im Folgenden seien die Arbeiten noch sehr schleppend voran gegangen. «Heute ist in dem Gebäude alles angefangen, aber nichts fertig. Die Elektrik, die Sanitäranlagen... Niemand arbeitet mehr daran und es gibt hier auch keine Maschinen mehr. Unser Apartment wird womöglich nie fertig gebaut», so die junge Frau, die hofft, das mit dem offiziellen Konkurs der Immobiliengruppe ein andere Bauträger die Arbeiten übernimmt.

Eigenen Angaben zufolge hat die Differdingerin auch mit ursprünglich beauftragten Handwerkern gesprochen, die ihr allerdings versichert hätten, dass sie die von ihr geleisteten Anzahlungen nie von Cenaro erhalten hätten. Und somit befürchtet die junge Frau auch, dass alle unterschriebenen Kostenvoranschläge für ihr Wohnprojekt ins Wasser fallen könnten. «Die Preise sind seit meinem Kauf extrem gestiegen», erinnert die Kundin, die auch an die Angestellten der Immobiliengruppe denkt, «die sich in einer schwierigen Lage befinden und keine Schuld daran tragen».

*Vorname geändert

