Luxemburg: Angestellter erleidet bei Arbeitsunfall schwere Giftgasvergiftung

Ein Arbeitsunfall im Norden Luxemburgs ist für einen Bauernhof-Arbeiter am Dienstagnachmittag mit einer schweren Vergiftung geendet. Wie die Police Grand-Ducale am frühen Abend mitteilt, sei der Mann während Güllearbeiten in ein fast leeres Fass gestürzt. Dabei war dieser eine ungewisse Zeit lang giftigen Dämpfen ausgesetzt, die während der Zersetzung von Gülle entstehen.

Nach Angaben der Beamten wurde der offenbar unter starken Vergiftungssymptome leidende Arbeiter im Anschluss an eine notärztliche Erstversorgung per Rettungshubschrauber in ein Krankhaus gebracht. Um die näheren Umstände zu dem Arbeitsunfall zu ermitteln, sei auch die Gewerbeaufsicht (ITM) vor Ort gewesen, so die Polizei.