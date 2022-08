Kinshasa : Angreifer befreien Hunderte Häftlinge aus Gefängnis im Kongo

In der Demokratischen Republik Kongo sind nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation Hunderte Häftlinge aus einem Gefängnis entkommen. Mutmaßliche Rebellen seien in der Nacht zu Mittwoch in eine Vollzugsanstalt in Stadt Butembo in der östlichen Nord-Kivu Provinz eingedrungen und hätten den Häftlingen zur Flucht verholfen, teilte eine lokale Organisation mit, die eng mit Human Rights Watch zusammenarbeitet. In dem Gefängnis seien rund 500 Menschen inhaftiert gewesen. Die Armee bestätigte den Angriff und gab an, zwei Polizisten und ein Angreifer seien getötet worden. Sicherheitsbeamte suchten am Mittwoch nach den entflohenen Häftlingen; drei seien bereits wieder festgenommen worden.