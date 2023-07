Israel: Angreifer rammt Passanten in Tel Aviv und sticht auf sie ein

Die israelische Küstenstadt Tel Aviv ist erneut Schauplatz von Gewalt geworden. Ein Palästinenser fährt mitten am Tag in eine Gruppe von Menschen. Der Anschlag soll mit der jüngsten Militäroffensive Israels im Westjordanland zusammenhängen.

Ein Mitglied der im Gazastreifen herrschenden Hamas hat sein Auto in der israelischen Mittelmeerstadt Tel Aviv in eine Menschenmenge an einer Bushaltestelle gesteuert und anschließend auf Anwesende eingestochen. Sanitäter berichteten, es seien mindestens acht Menschen verletzt worden. Polizeichef Kobi Schabtai sagte, ein bewaffneter Zivilist habe den Angreifer erschossen. Die militante Hamas lobte die Tat als «heldenhaft» und als «Rache für die Militäroperation in Dschenin». Der Angreifer sei ein «Märtyrer».

Es war zunächst unklar, ob der Mann von der Hamas beauftragt wurde oder auf eigene Faust handelte. Auch die militante Gruppe Islamischer Dschihad, die in Dschenin besonders präsent ist, lobte die Attacke. Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet identifizierte den Angreifer als Palästinenser aus dem Westjordanland, der bislang nicht kriminell in Erscheinung getreten sei. Polizeichef Schabtai sagte, mehrere Menschen mit Verbindungen zu dem Mann seien festgenommen worden.

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, ein ultranationalistischer Hardliner, besuchte den Tatort. «Wir wussten, dass der Terror sein Haupt erheben würde», sagte er und lobte den Zivilisten, der den Angreifer getötet hatte. Er rief dazu auf, mehr Zivilisten mit Schusswaffen auszustatten. Dabei wurde er von wütenden Anwesenden ausgepfiffen.

Israelische Soldaten durchsuchten das Flüchtlingslager Dschenin im Westjordanland am Dienstag den zweiten Tag in Folge nach Extremisten und Waffen. Große Militärfahrzeuge richteten schwere Schäden an Straßen und Gebäuden an. Nach Armeenangaben sollten sie Sprengfallen beseitigen. Tausende Einwohnerinnen und Einwohner verließen das Lager. Menschen berichteten, Strom und Wasser seien abgeklemmt.

Das Militär erklärte, es habe Tausende Waffen sichergestellt, dazu Material zum Bombenbau und Bargeld. In einem Fall seien Waffen unter einer Moschee entdeckt worden.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, die Zahl der Toten bei der Razzia sei auf elf gestiegen. Bei den Toten handelte es sich dem israelischen Militär zufolge um Extremisten.

Ende des Einsatzes

Die israelische Armee erklärte am Mittwochnachmittag (Ortszeit), es seien weniger als zehn Ziele des Einsatzes in Dschenin übrig, machte aber keine Angaben dazu, wie lange es dauern sollte, die Operation abzuschließen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu deutete ein Ende des Einsatzes an. «In diesen Augenblicken schließen wir die Aktion ab, und ich kann sagen, dass unsere umfangreiche Operation in Dschenin keine einmalige Sache ist», sagte er beim Besuch eines Militärpostens in der Nähe von Dschenin. Am Abend erklärte ein Vertreter der Sicherheitskräfte, die Truppen begännen mit dem Abzug aus Dschenin. Am Abend meldeten Israelis und Palästinenser weitere Kämpfe am Regierungskrankenhaus im Lager Dschenin.

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) warf der Armee vor, Tränengas in ein Krankenhaus geschossen zu haben. Die Notaufnahme sei voller Qualm gewesen, so dass Notfälle im Hauptsaal hätten behandelt werden müssen. «Das ist unzumutbar», kritisierte die MSF-Koordinatorin für Dschenin, Jovana Arsenijevic.