Frankreich : Angreifer vom Pariser Gare du Nord ist in Polizeigewahrsam

Bei dem Angriff am Mittwochmorgen hatte ein Mann mit einer Stichwaffe sechs Menschen verletzt. Er ist nun in Polizeigewahrsam.

Der Mann hatte am frühen Mittwochmorgen am Pariser Nordbahnhof sechs Menschen verletzt, unter ihnen einen Polizisten.

Der Mann hatte am frühen Mittwochmorgen am Pariser Nordbahnhof sechs Menschen verletzt, unter ihnen einen Polizisten. Ein 36-Jähriger befindet sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch im Krankenhaus, er sei aber nicht in Lebensgefahr. Der Angreifer war mit zwei Schusswunden am Brustkorb und einer am Arm ins Krankenhaus gebracht worden. Einer der beiden Polizisten war nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Zivil und nach Dienstschluss auf dem Heimweg gewesen.