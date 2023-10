Angriff auf Gaza : Nato ruft Israel zu Wahrung von «Verhältnismäßigkeit» auf

Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten treffen sich in Brüssel. AFP

Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas haben die Nato-Staaten Israel ihrer Solidarität versichert, die israelische Armee aber zugleich zur Wahrung der «Verhältnismäßigkeit» aufgefordert. «Israel steht nicht alleine da», erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag beim Treffen der Verteidigungsminister des Bündnisses in Brüssel. Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant war per Video zugeschaltet.

Israel habe «das Recht, sich selbst unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit gegen diese ungerechtfertigten Terrorakte zu verteidigen», teilten die Nato-Staaten mit. Sie riefen die Hamas dazu auf, «alle Geiseln unverzüglich freizulassen» und forderten «den größtmöglichen Schutz für Zivilisten». US-Präsident Joe Biden hatte gewarnt, Israel müsse sich «trotz aller Wut und allem Frust» an internationales Recht halten.

Die USA hatte ihre Militärhilfen für Israel nach dem Angriff bereits verstärkt. Nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat Israel von Deutschland Munition für Schiffe angefragt. «Darüber werden wir uns jetzt mit den Israelis austauschen», sagte Pistorius in Brüssel. Zwei Kampfdrohnen vom Typ Heron TP hatte Deutschland Israel bereits am Vorabend zugesagt.

Israel hat derweil die Bundesregierung nach dem Großangriff der islamistischen Hamas um Munition für Kriegsschiffe gebeten. Über die Details werde beraten, sagte Boris Pistorius am Donnerstag in Brüssel am Rande des Nato-Treffens. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen auch Blutkonserven und Schutzwesten angefragt worden seien.

Am Vorabend hatte das Verteidigungsministerium erklärt, Deutschland werde Israel zwei für die Bundeswehr zu Ausbildungszwecken geleaste Kampfdrohnen vom Typ Heron TP zurückgeben. An der Entschlossenheit zur Hilfe ließ Pistorius am Donnerstag keinen Zweifel: «Wir stehen an der Seite der Israelis.»

Änderung über Nacht

Die neue Informationslage kam praktisch über Nacht. Noch am Mittwoch hatte Pistorius gesagt, es gebe keine Hinweise darauf, dass Israel von Partnern wie Deutschland Waffen und Ausrüstung für den Kampf gegen die Hamas anfragen wolle. Er sei in Kontakt mit seinem israelischen Amtskollegen Joav Galant, und auch mit dem israelischen Militärattaché gebe es einen Draht. «Beide haben bislang gesagt, dass sie keine Unterstützung brauchen militärischer oder technischer Art. Es geht um politische Unterstützung», sagte er in Berlin nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas hatte am Samstag einen Großangriff auf Israel gestartet, woraufhin die israelische Armee zehntausende Soldaten mobilisierte und den Gazastreifen unter Dauerbeschuss nahm.

Auf israelischer Seite töteten die Angreifer nach vorläufigen Angaben mehr als 1200 Menschen. Die palästinensischen Behörden gaben am Donnerstag die Zahl der Toten im Gazastreifen mit ebenfalls 1200 an.

