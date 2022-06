Luxemburg : Angriff auf Justizvollzugsbeamte in Schrassiger Gefängnis

SCHRASSIG – Am Mittwochabend ist es zu einem Übergriff auf sechs Gefängnisbeamte in der einzigen geschlossenen Haftanstalt Luxemburgs gekommen. Das hat die ASBL am heutigen Donnerstag mittgeteilt.

Am gestrigen Abend war das Gefängnis in Schrassig Schauplatz einer Gewalttat gegenüber sechs Angestellten der Haftanstalt. Wie der Verband der Strafvollzugsbediensteten des Großherzogtums Luxemburg (Association des agents pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg) mittgeteilt hat, sind sechs Justizvollzugsbeamte Opfer «eines Angriffs mit Waffengewalt» geworden. Die ASBL spricht auch von «Morddrohungen, die an die Gefängnisbeamten gerichtet waren».

Die Gefängnisverwaltung «bestätigt den besagten Vorfall», ohne Einzelheiten über den Verlauf der Ereignisse zu nennen. Eine Sprecherin erklärte, dass «die von dem Angriff betroffenen Gefängnisbeamten ärztlich behandelt wurden». Darüber, wie stark die durch die Attacke entstanden Verletzungen tatsächlich waren, wurde bislang keine Auskunft erteilt. Die Strafvollzugsanstalt hat ein Disziplinarverfahren in die Wege geleitet und Klage bei der Staatsanwaltschaft eingereicht.