Portugal: Angriff auf muslimisches Zentrum in Lissabon fordert zwei Tote

Zwei Menschen sind am Dienstag, nachdem ein Mann afghanischer Nationalität sie mit einem großen Messer im Ismaili Center in Lissabon angegriffen hatte, ums Leben gekommen, wie CNN Portugal berichtet. Bei den Todesopfern handelt es sich nach Angaben der Polizei um zwei Frauen im Alter von etwa 20 und 40 Jahren. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Die Polícia de Segurança Pública (PSP) habe um 10.57 Uhr einen Alarm entgegengenommen und sei wenige Minuten später am Tatort gewesen. «Die Polizeibeamten trafen auf einen Mann, der mit einem großen Messer bewaffnet war. Dem Angreifer wurde befohlen, den Angriff einzustellen, was er nicht befolgte und mit dem Messer in der Hand auf die Polizeibeamten zuging. Angesichts der ernsthaften Bedrohung machten die Polizeibeamten von ihrer Schusswaffe Gebrauch, trafen den Angreifer und neutralisierten ihn», heißt es in der Erklärung der PSP.