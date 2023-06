Deutschland: Angriff bei Neuschwanstein – hier führt die Polizei Tatverdächtigen ab

Bei einem Besuch des weltberühmten Schlosses Neuschwanstein sind zwei junge Frauen (21 und 22) am Mittwoch Opfer einer Gewalttat geworden – die jüngere der beiden verstarb später an den Folgen. Ein 30-jähriger Tourist aus den USA wurde festgenommen und sitzt inzwischen unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Ein auf Twitter aufgetauchtes Video soll den Tatverdächtigen US-Amerikaner kurz nach seiner Verhaftung durch die Polizei zeigen.