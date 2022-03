Mehrfamilienhaus : Angriffstrupp der Feuerwehr löscht Kochtopf

STADT LUXEMBURG - Unter Atemschutz und mit Rückendeckung hat sich die Luxemburger Berufsfeuerwehr erfolgreich gegen einen brennenden Kochtopf durchgesetzt.

Kaum an der Unglückstelle angekommen, hatten die Löschprofis das Feuer auch schon im Griff. Ein hartnäckiger Kochtopf hatte die gesamte Küche vollgerußt und die Dunstabzugshaube in Brand gesetzt. Weil die Bewohner jedoch schon ganze Arbeit geleistet hatten, hatten die Einsatzkräfte leichtes Spiel, als sie am Montagmittag in die Rue de Merl in der Hauptstadt alarmiert wurden. Nur das Essen auf dem Herd schmeckte vermutlich nicht mehr.