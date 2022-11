WM 2022: Angst vor Raketentreffer – Kampfjets eskortieren Polens Nationalmannschaft

Zwei F16-Kampfjets eskortieren das Flugzeug der polnischen Nationalmannschaft an die Südgrenze Polens.

Am Donnerstag eskortierten zwei polnische Militärkampfjets Robert Lewandwoski und seine Nationalmannschaftskollegen auf dem Weg an die Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar. Anlass für die eher spezielle Eskorte war der Tod zweier polnischer Staatsbürger auf einem Bauernhof unweit der ukrainischen Grenze am Dienstag.