Paris: Anja (7) überlebte Horror von Mariupol – jetzt starb sie bei tragischem Unfall

Anja kam am 3. Juli 2023 in Paris ums Leben. Ein Taxifahrer überfuhr das Kind, als es mit seinen Eltern über einen Zebrastreifen lief.

Ein tragischer Unfall riss ein siebenjähriges Mädchen vor zehn Tagen aus dem Leben, als es mit seinen Eltern in Paris spazierte. Die Eltern wollten mit den beiden Kindern Disneyland besuchen – am Abend zuvor wurde das Mädchen unweit der Champs-Elysées von einem Taxi überfahren, als es gerade mit den Eltern den Zebrastreifen überquerte. Die Siebenjährige starb noch an der Unfallstelle.