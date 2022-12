Wien : Anklage fordert Höchstrafen im Prozess um Tod von 13-jährigem Mädchen

Laut Anklage wollte die 13-Jährige die Tatnacht im Juni 2021 mit den aus Afghanistan stammenden Männern verbringen, und später nach Hause an den Stadtrand von Wien fahren. Doch in der Wohnung von einem der drei jungen Männer hätten ihr die Verdächtigen mindestens sechs Tabletten Ecstasy in ein Getränk gemischt und sie vergewaltigt, so die Anklage weiter. Nachdem sie an der Überdosis starb, wurde sie an einem Grünstreifen am Straßenrand abgelegt. Die Staatsanwaltschaft stützt sich auf toxikologische Ergebnisse, DNA-Spuren, Verletzungen, und ein Handyvideo vom Todeskampf des Opfers, das einer der Männer aufnahm.