Trier: Anklage nach Angriff auf Polizisten vor Diskothek erhoben

Nach dem Angriff auf Polizeibeamte vor einer Diskothek in Trier im Februar hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zehn Männer und eine Frau erhoben. Das teilte die Behörde in Trier am Mittwoch mit. Gegen einen 42-Jährigen und einen 18-Jährigen bestehe der hinreichende Tatverdacht des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung, hieß es.