AOH1996 : Anna (9) starb an Krebs – jetzt ist die Wunderpille nach ihr benannt

1 / 5 Anna Olivia Healey starb 2006 an Krebs. Annafund.com Das Mädchen war vier Jahre zuvor an einem Neuroblastom erkrankt. Annafund.com Ihre Eltern (im Bild Vater Steve) gründeten im 2002 einen Fonds für die Neuroblastom-Forschung. Annafund.com

Ein Forscherteam von City of Hope, eines der größten Krebszentren in den USA, hat eine Wunderpille entwickelt, die über 70 verschiedene Tumorarten abtötet. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben das Medikament AOH1996 benannt – hinter der kryptischen Abkürzung steht der Name Anna Olivia Healey, ein 1996 geborenes Mädchen aus Zionsville im US-Staat Indiana, das an Krebs erkrankt war und dem die Ärzte nicht mehr helfen konnten.

City-of-Hope-Forschungsleiterin Linda Malkas traf Annas Vater 2005, kurz vor dem Tod des Mädchens. Anna litt an einem Neuroblastom, einer Kinderkrebserkrankung, an der in den USA jedes Jahr nur 600 Kinder erkranken. Zu jenem Zeitpunkt befand sich die Krankheit im Endstadium, Anna starb 2006 im Alter von neun Jahren. Sie hatte fast die Hälfte ihres Lebens gegen den Krebs gekämpft.

Mit Annas Fonds die Forschung mitfinanziert

Die Familie hatte alles versucht, um Anna zu helfen. 2002 hatten die Eltern einen Fonds gegründet, dem sie den Namen A.N.N.A. gaben. Mithilfe von Spendengeldern sammelten die Healeys über eine halbe Million Dollar für die Neuroblastom-Forschung und um Opfer-Familien zu unterstützen.

Nachdem Steve Healey Onkologin Linda Malkas kennen lernte, besuchte er ihr Labor. «Wir saßen in meinem Büro für zwei Stunden zusammen, und ich zeigte ihm alle meine Daten zu einem Protein, das ich in Krebszellen untersucht hatte», erzählt die Ärztin der «Daily Mail». Ihr Fokus lag damals allerdings in der Heilung von Brustkrebs.

1 / 3 Das ist Forschungsleiterin Linda Malkas. Sie arbeitet seit 2011 bei City of Hope, eines der größten Krebszentren in den USA. City of Hope Die Pille AOH1996 tötet unbehandelte Krebszellen (links) ab. Im Bild rechts sind mit AOH1996 behandelte Krebszellen zu sehen, die abgetötet wurden (violett). City of Hope Linda Malkas vergleicht die Wirkung mit einem Schneesturm, der einen Flughafen lahmlegt: «So können alle Flugzeuge, die die Krebszellen mit sich tragen würden, nicht mehr abheben.» City of Hope

Monate später besuchten Annas Eltern Malkas' Labor ein zweites Mal. Der Vater fragte, ob die Forscherin auch gegen Neuroblastom helfen könne. «Er stellte auf der Stelle einen Scheck über 25.000 Dollar aus», erinnert sich Malkas. «Damit begann alles. Das war der Augenblick, der mein Leben veränderte – der entscheidende Moment. Ich wusste, dass ich etwas Besonderes für dieses kleine Mädchen tun wollte.»

Wie funktioniert AOH1996?

Es sollten aber noch fünf Jahre vergehen, bis die Onkologin ein Forschungsinstitut fand, das die erforderlichen Mittel bereitstellte. 2011 erhielt sie einen Anruf von City of Hope in Kalifornien. Beim Treffen ging es darum, die Möglichkeit zu erörtern, Malkas' Forschung in die Einrichtung zu bringen.

Zwölf Jahre später entstand die Pille AOH1996, die auf eine krebsartige Variante des Proteins PCNA (kurz für: proliferating cell nuclear antigen) abzielt. PCNA sorgt in seiner mutierten Form dafür, dass unsere DNA Tumore repariert oder gar vermehrt. AOH1996 kann aber die krebsfördernde Wirkung darin hemmen. Linda Malkas vergleicht die Wirkung mit einem Schneesturm, der einen Flughafen lahmlegt: «So können alle Flugzeuge, die die Krebszellen mit sich tragen würden, nicht mehr abheben.»

Phasen der Medikamentenentwicklung

Als nächster Schritt werden die Forschenden den Wirkungsmechanismus von AOH1996 genauer untersuchen und in einer klinischen Studie an Menschen testen. Die klinische Studie ist die erste Phase der Medikamentenentwicklung, die die Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments an Menschen untersucht (siehe Box oben). Diese wird voraussichtlich zwei Jahre dauern.