Luxemburg : Anna Henderson gewinnt das Auftaktrennen des Elsy-Jacobs-Festivals

LUXEMBURG – Am Freitag hat die englische Radfahrerin das Radrennen der Frauen gewonnen. Die Luxemburgerin Christine Majeru ist auf dem elften Platz gelandet.

Das Auftaktrennen fand in Cessange statt.

Die Engländerin Anna Henderson übernahm am Freitag die Führung beim 14. Elsy-Jacobs Festival, indem sie das 2,2 km lange Auftaktrennen in Cessange als Siegerin beendet hat. Sie gewann in 3'9''33, 2''53 vor der Niederländerin Demi Vollering und 3''67 vor der Italienerin Silvia Persico.