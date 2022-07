«Vermissen dich» : Anna-Maria Ferchichi liegt im Krankenhaus

Doch der 40-Jährigen scheint es besser zu gehen. Gemeinsam mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter sitzt die achtfache Mutter in der Sonne – wohl in einem Park des Krankenhauses.

Bushido versetzt seine Fans in Sorge: In seiner Instagram-Story teilte der 43-Jährige ein Bild seiner Frau Anna-Maria Ferchichi. Darauf ist zu sehen, wie sie sichtlich erschöpft in einem Krankenhausbett liegt. Im Arm hat sie eine Kanüle, denn der achtfachen Mutter wurde ein intravenöser Zugang gelegt.