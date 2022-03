Besorgte Fans : Anna-Maria Zimmermann ist im Krankenhaus

Ein Foto auf Instagram zeigt Ex-DSDS-Kandidatin Anna-Maria im Krankenhaushemd. Ihre Fans machen sich Sorgen.

Anna-Maria Zimmermanna machte nach DSDS Karriere als Schlagersängerin. imago images/Christian Schroedter

Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann befindet sich momentan im Krankenhaus. Sie teilte auf Instagram ein besorgniserregendes Foto, das sie auf einem Bett in einer Klinik zeigt. Sie trägt ein Krankenhaushemd. Dazu schrieb sie: «Ich bin wieder im Game … ok, noch nicht so richtig. Aber das wird schon.»

« Habe die Narkose nicht so gut vertragen »

Doch was ist passiert? Die ehemalige «DSDS»-Kandidatin hatte eine Nabelbruch-OP. «Eigentlich nichts Wildes (sic)», erklärt die 33-Jährige in ihrer Story. Allerdings habe sie die Narkose nicht so gut vertragen. Inzwischen dürfte es Zimmermann besser gehen. Sie ist wieder Zuhause. «Muss ich mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen», so die Sängerin.

Anna-Maria Zimmermann nahm 2005 an der dritten Staffel «Deutschland sucht den Superstar» teil. Sie landete damals auf dem sechsten Platz. Mittlerweile macht sie als Schlagersängerin Karriere. Sie trat regelmäßig auf Mallorca in der Diskothek Bierkönig auf und war in zahlreichen Schlagershows zu sehen.