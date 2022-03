Hochstaplerin : Anna Sorokin wird nach Deutschland abgeschoben – und lebt als freie Frau

Die verurteilte Betrügerin soll bereits diese Woche mit einem Linienflug aus New York in ihre Heimat abgeschoben werden. Dort steht die Netflix-Bekanntheit auf freiem Fuß.

Bereits in wenigen Tagen soll Anna Sorokin in Deutschland auf freiem Fuss stehen: Die deutsch-russische Hochstaplerin soll einem Bericht des «Spiegel»-Magazins zufolge vor rund einem Monat in den USA aus dem Gefängnis entlassen worden sein. Nun wird sie nach Deutschland abgeschoben. Für kommende Woche sei die Deportation der 31-Jährigen mit einem Linienflug von New York nach Deutschland geplant, wie die Zeitschrift in Berufung auf eigene Quellen weiter berichtet. Demnach solle sie bis zu ihrer Landung in Deutschland von US-Beamten begleitet werden.

Sorokin wird dem Bericht zufolge in ihrer Heimat auf freien Fuß kommen, weil sie wegen Betrugs bereits in den USA verurteilt wurde und ihre vierjährige Haftstrafe abgesessen hat. Die 31-Jährige hatte bis zuletzt versucht, eine Abschiebung durch ein Asylgesuch in den USA zu verhindern – scheiterte jedoch vor Gericht, weswegen sie nun in ihre Heimat zurückkehren muss. Dort dürfte ein unbeschwertes Leben auf sie warten, da in Deutschland keine Vorwürfe gegen sie vorliegen.

Sorokin trifft Schauspielerin

Die 31-Jährige hat Berufung gegen ihre Abschiebung nach Deutschland eingelegt. Während sie auf den richterlichen Entscheid wartete, verkaufte sie die Rechte an ihrem Leben an Netflix, wie etwa die Nachrichtenseite «Insider» berichtete – woraus dann die Erfolgsserie «Inventing Anna» entstand.

Erst kürzlich hat sich Sorokin mit der US-amerikanischen Schauspielerin Julia Garner getroffen, die sie in der Serie verkörpert. «Julia ist ein sehr herziges Mädchen», sagte Sorokin laut dem amerikanischen Magazin «People» über das Treffen, und führt aus: «Sie hat mich besucht und ich fand sie wirklich sehr nett.» Auch mit der schauspielerischen Leistung der 28-Jährigen scheint sie zufrieden zu sein: «Meinen Akzent hat sie gut hingekriegt.»

Zweifach verhaftet

Im Oktober 2017 wurde Sorokin erstmals wegen Betrugs verhaftet. 2019 wurde sie von einem New Yorker Gericht zu vier Jahren Haft verurteilt. Wegen guter Führung und der angerechneten Zeit in Untersuchungshaft stand sie bereits im Februar 2021 wieder auf freiem Fuß – jedoch nicht lange. Nach nur sechs Wochen wurde die Betrügerin erneut verhaftet, diesmal von Agenten der Einwanderungsbehörde. Die 31-Jährige hätte nach Verbüßen ihrer Haftstrafe das Land verlassen müssen, hielt sich stattdessen aber weiterhin illegal in New York auf.

Sorokin ist in Russland geboren und im Alter von 16 Jahren mit ihrer Familie in die deutsche Stadt Eschweiler gezogen. SIe wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Ihr Vater war als LKW-Fahrer tätig, sie selbst arbeitete zeitweise als PR-Agentin und Journalistin. Im Jahr 2016 trieb es Sorokin erstmals nach New York, wo sie schon bald mit dem Luxusleben der High Society liebäugelte.