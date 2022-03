Anna Sorokins Vater spricht über Geldgier seiner «unehrenhaften» Tochter

Vadim bezeichnet die Taten seiner Tochter als «unehrlich und unehrenhaft». Selbst jetzt im Knast würde sie nicht aufhören, nach Geld zu fragen. So telefoniere das Vater-Tochter-Duo drei bis vier Mal in der Woche miteinander. Die Telefonate würden allerdings nicht nur positiv verlaufen: «Jedes Gespräch endet damit, dass Anna Geld verlangt. Ich habe ihr in der Vergangenheit schon Tausende von Dollar überwiesen. Sie hat immer noch nicht gelernt, mit ihren Finanzen hauszuhalten – nicht einmal im Gefängnis», sagt Vadim.

Ein schwerer Schlag, den Anna nicht unkommentiert lässt. Per Textnachricht wandte sie sich direkt an die britische Zeitung und verkündete aus dem Gefängnis der US-Einwanderungsbehörde: «Ich bleibe lieber hier im Knast, als bei meinen Eltern leben zu müssen.» Trotz dieser Enttäuschungen steht die Türe ihres einstigen Kinderzimmers in Eschweiler weiterhin offen, wie Papa Sorokin betont.

«Dämonen in ihr»

Dass Anna jetzt um jeden Preis in den USA bleiben will, könne Vadim nicht nachvollziehen. Mit Blick auf ihre Zukunft sagte der Vater der Netflix-Hochstaplerin abschließend: «Ich weiß nicht, was sie motiviert oder welche Dämonen in ihr leben. Ich glaube nicht, dass sie eine Mutter sein oder einen Job in einer Kleinstadt haben will. Ich wünsche mir für sie, dass sie endlich einen Platz für sich in dieser Welt findet.»