Nach Einäscherung: Anne Heche wird am Hollywood Forever Friedhof beigesetzt

Nach ihrem Tod vor rund zwei Wochen wurde Anne Heche am 18. August eingeäschert. Das berichtet Eonline.com und bezieht sich dabei auf die Sterbeurkunde der Schauspielerin. Zudem schreibt das Onlineportal, dass die 53-Jährige am berühmten Hollywood Forever Cemetery ihre letzte Ruhestätte finden wird. Auf dem 1899 gegründeten Friedhof, der als eine der meist besuchten Touristenattraktionen in Los Angeles gilt, liegen zahlreiche namhafte Größen der Filmbranche begraben. Darunter Judy Garland, Cecil B. Demille, Mickey Rooney und Chris Cornell.

Am 5. August war Heche mit ihrem Mini Cooper in einem Viertel im Westen von Los Angeles mit hohem Tempo in ein Haus gerast, woraufhin das Anwesen sowie ihr Wagen Feuer fingen. Wie durch ein Wunder konnten die Rettungskräfte Heche aus dem brennenden Auto befreien, doch sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie kurz darauf ins Koma fiel. Nach ihrem Hirntod entschied sich ihre Familie, am 12. August die lebenserhaltenden Maschinen abschalten zu lassen.

Ermittlungen wurden eingestellt

Aus einer Mitteilung der zuständigen Rechtsmediziner im Los Angeles County ging hervor, dass die Schauspielerin an Atemwegsverletzungen und Verbrennungen starb. Zudem habe eine Blutuntersuchung ergeben, dass Heche Drogen im Körper hatte und sich bei dem Aufprall das Brustbein durch ein «stumpfes Trauma» gebrochen hatte. Eine typische Verletzung bei frontalen, schweren Autounfällen. Ihr Tod wurde als Unfall eingestuft und die Polizei teilte mit, dass mit dem Ableben der Schauspielerin sämtliche Ermittlungen eingestellt wurden.