Oben-ohne-Fotos: Anne Wünsche verdient auf Onlyfans «wirklich gutes Geld»

Ja, es ist leicht verdientes Geld. Niemals. Kommt darauf an, was ich zeigen soll und was nicht. Ich bin auf Onlyfans bereits aktiv.

Anne Wünsche sieht Onlyfans als finanzielle Sicherheit

Dass sie für ihren Auftritt bei Onlyfans als dreifache Mutter auch kritisiert wird, ist ihr egal. «Ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch. Es macht so unglaublich viel Spaß. Man kann sich ausleben und auch noch Geld verdienen», erklärt sie. In erster Linie denke sie an die finanzielle Sicherheit und an das Wohlergehen ihrer Familie. «Ihr wisst, ich habe drei Kinder, wenn irgendwas kommt, stehe ich mit drei Kindern allein da.» Sie ergänzt: «Ich kann mit dieser Plattform jetzt für mich und meine Kinder eine Sicherheit aufbauen, Rücklagen schaffen.»

Außerdem betont sie, dass sie ihre Aktivität auf der Plattform auch für niemanden einstellen würde. «Ich werde das für keinen Mann, für keinen Menschen der Welt, ablegen.» Spielt die Laiendarstellerin hier auf ihren Freund Karim El Kammouchi (34) an? In einer früheren Story erklärt Anne, dass er keine Probleme damit habe. Allerdings halten sich derzeit Gerüchte über eine angebliche Beziehungskrise.

Und tatsächlich macht die 31-Jährige auch Anspielungen in ihrer Instagram-Story: «Ich habe das Gefühl, dieses Jahr hat merkwürdig begonnen, dass so viel stattfindet und so viele Änderungen sind, egal, ob privat oder jetzt auch beruflich», offenbart sie und deutet auf eine Neuorientierung in ihrem Leben hin. «Irgendwie ist alles chaotisch und durcheinander und ich muss gucken, wie ich was mache und wie es weitergeht.»