Sechs Tage nach Geburt : Anne Wünsche zeigt voller Stolz ihren After-Baby-Body und erntet Kritik

Kürzlich ist die «Berlin Tag & Nacht»-Darstellerin erneut Mutter geworden. Auf Instagram zeigt sie den Fortschritt, den ihr Bauch bei der Rückbildung macht – und eckt damit an.

«Sechs Tage nach der Geburt und ich kann nicht glauben, wie schnell sich mein Bauch gerade zurückzieht», teilt sie ihren Followerinnen und Followern mit. «Definitiv hat es damals länger gedauert. Daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. Wochen, Monate bis mein Bauch wieder war wie vorher», so Wünsche weiter – und postet dazu mehrere Fotos ihres After-Baby-Bodys nur wenige Tage nach der Entbindung. Bei ihrer Community kommen diese Worte jedoch nicht gut an – im Gegenteil.

«Wieso macht man sich so einen Stress»

«Ich finde, dass du hier ein falsches Bild sendest. Du hast erst vor ein paar Tagen entbunden und hast gerade nur deinen Bauch im Auge. Der Fokus sollte da doch ganz woanders liegen», kommentiert etwa eine Followerin unter Annes Bilderreihe. Eine weitere ergänzt: «Genieß dein Wochenbett, das ist alles, was zählt.» Außerdem stellt sich eine Userin die Frage: «Wieso macht man sich so einen Stress damit?»

Zudem gab die Schauspielerin zu, sich bereits über eine Schönheitsoperation Gedanken zu machen. Ein weiteres Thema, das bei ihren Fans alles andere als gut ankommt. «Völlig verkehrte Welt. Neun, zehn Monate ist da ein Baby im Bauch gewachsen und nicht mal eine Woche nach der Entbindung wird über Bauchstraffung nachgedacht?», fragt sich eine Userin erstaunt. Eine andere Followerin findet die Thematik des After-Baby-Bodys so kurz nach der Geburt generell nicht gesund: «Ich find es schlimm, dass man das immer so schnell so stark thematisiert. Damit wird ein Idealbild erschaffen, welches keinesfalls eines sein sollte. Genau durch so was sorgt man dafür, dass Menschen sich vergleichen, sich unwohl fühlen und sich selbst schlechtreden.»