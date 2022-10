Stockholm : Annie Ernaux erhält Literaturnobelpreis 2022

Am Donnerstag gab das Nobelpreiskomitee in Stockholm bekannt, wer den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Nachdem in den vergangenen Tagen die Preise in den Kategorien Medizin, Physik und Chemie vergeben wurden, ging es am heute also um den begehrten Preis in der Kategorie Literatur.