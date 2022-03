Krieg in der Ukraine - Anonymous attackiert Nestlé – 10 Gigabyte an Daten veröffentlicht

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte während einer Demo in Bern Nestlé kritisiert: «Ich möchte, dass Sie sich wie die Ukrainer Fragen über die Geschäfte stellen, die in Russland weiterhin funktionieren, während unsere Kinder sterben und unsere Städte zerstört werden.»

Anonymous veröffentlichte am 22. März 2022 zehn Gigabyte an Daten der Firma Nestlé.

Trotz der scharfen Kritik des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski an Nestlé für die Fortführung der Geschäftsaktivitäten in Russland, verteidigte der Lebensmittelriese seine Entscheidung, im Land zu bleiben.

Viele dieser Firmen hatten bereits vor dem Tweet von Anonymous angekündigt, dass sie ihre Geschäftstätigkeit in Russland eingestellt haben. Der Lebensmittelgigant Nestlé kündigt an, dass er dort weiterhin Produkte verkaufen werde.

Nestlé wies Selenskis Kritik zurück

Vor Tausenden Antikriegsdemonstrierenden in Bern hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski vergangenen Samstag die Schweizer Regierung aufgerufen, die Konten aller russischen Oligarchen zu sperren. Daraufhin kritisierte der ukrainische Präsident den Nahrungsmittelkonzern Nestlé: «Ich möchte, dass Sie sich wie die Ukrainer Fragen über die Geschäfte stellen, die in Russland weiterhin funktionieren, während unsere Kinder sterben und unsere Städte zerstört werden – so wie Mariupol, das seit einer Woche unter Beschuss steht und ohne Wasser und ohne Strom eingeschlossen ist. ‹Good Food – Good Life› lautet der Slogan von Nestlé, eines Schweizer Unternehmens, das Russland nicht verlassen will – selbst jetzt nicht, wo Warnungen an andere europäische Staaten ausgesprochen werden», sagte Selenski.